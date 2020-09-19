Костомаров объяснил, за что его дисквалифицировали после Универсиады в 1997-м

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров вспомнил о своей дисквалифицировали после Универсиады 1997 года.
Костомаров объяснил, за что его дисквалифицировали после Универсиады в 1997-м
  • © Michal Kamaryt/CTK
  • globallookpress.com

«В 20—25 лет у многих спортсменов любая попытка нарушить режим вызывает какой-то безумный выплеск адреналина, сумасшедшие эмоции. Это даже не желание что-то натворить, а просто алкоголь делает своё дело. Становишься более буйным, более шумным, крикливым, соображалка отключается. Первая дисквалификация у меня была в 1997-м на Универсиаде в Южной Корее, когда я катался с Катей Давыдовой», — сказал Костомаров в интервью RT.

Он отметил, что они приехали на те соревнования без тренера и после первого танца расположились на третьем месте, хотя не должны были опускаться ниже второго.

«На ужине я с горя наелся мороженого, и наутро выяснилось, что не могу дышать и, соответственно, не смогу кататься. Руководительница команды чехвостила меня тогда в хвост и гриву, но на старт я не вышел. Ну а вечером уже в деревне выпил и стал кому-то из парней всю эту ситуацию достаточно громко пересказывать, стоя на балконе. Под балконом на мою беду проходила та самая руководительница, которая узнала в тот вечер о себе много нового. Вот меня и дисквалифицировали до конца сезона», — добавил Костомаров.

Ранее Костомаров рассказал, кто заставил его задуматься о воссоединении с Навкой.

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