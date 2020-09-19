Костомаров рассказал, кто заставил его задуматься о воссоединении с Навкой

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, кто заставил его задуматься о воссоединении со своей партнёршей Татьяной Навкой.
Костомаров рассказал, кто заставил его задуматься о воссоединении с Навкой
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«Сначала я просто был очень расстроен тем, что сезон пошёл насмарку. Потом как-то остыл, поддался утешениям со стороны, что «тренер знает, как лучше», а через некоторое время приехал к Сашке Абту, у которого дома была его мама. И сидя на кухне, она мне вдруг и говорит: «Ром, ты чего, дурак, что ли, совсем? Ты чего натворил-то?» Эти слова так меня зацепили, как ножом по сердцу. Все раны разом надорвались», — сказал Костомаров в интервью RT.

По его словам, он потом приехал домой и сказал своей матери, что нужно менять ситуацию.

«Позвонил сначала Таниной маме в Днепропетровск, потом самой Тане… Просто, когда мы договорились, что снова попробуем кататься вместе, было понятно, что делать это в группе Линичук уже точно не получится», — добавил Костомаров.

Ранее Костомаров объяснил, почему в 1999-м сменил Навку на Анну Семенович.

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