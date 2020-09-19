Костомаров объяснил, почему в 1999-м сменил Навку на Семенович
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- РИА Новости
«Мы тогда очень много ругались с Таней. Наталья Владимировна Линичук, у которой мы тренировались в Делавере, не сильно меня за это осаждала, а в чём-то даже поддерживала. Поэтому конфликты становились всё более острыми. Таня тогда уже встречалась с Жулиным, он, естественно, во всех ситуациях за неё заступался, однажды от него к нам на каток даже приезжал какой-то человек со мной пообщаться. Меня тогда, помню, сильно взбесило, что Саша не сам приехал, а подослал кого-то со стороны. Весь накопившийся негатив и привёл к тому, что я сделал тот выбор», — сказал Костомаров в интервью RT.
Ранее Костомаров вспомнил, как возникла идея поставить номер «Остин Пауэрс».