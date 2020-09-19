Костомаров вспомнил, как возникла идея поставить номер «Остин Пауэрс»

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал об идее создания номера «Остин Пауэрс».

«У нас вообще многие танцы, я бы сказал, внезапно складывались. Тот же «Остин Пауэрс» стал результатом похода с Таней (Навкой. — RT) и Сашей Жулиным в кино. Программу под Майкла Джексона сделали потому, что на тренировках в Америке постоянно включали Джексона на катке — нам нравилось под эту музыку двигаться», — сказал Костомаров в интервью RT.

Ранее Костомаров прокомментировал возвращение Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.