Костомаров вспомнил, как возникла идея поставить номер «Остин Пауэрс»

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал об идее создания номера «Остин Пауэрс».
Костомаров вспомнил, как возникла идея поставить номер «Остин Пауэрс»
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«У нас вообще многие танцы, я бы сказал, внезапно складывались. Тот же «Остин Пауэрс» стал результатом похода с Таней (Навкой. — RT) и Сашей Жулиным в кино. Программу под Майкла Джексона сделали потому, что на тренировках в Америке постоянно включали Джексона на катке — нам нравилось под эту музыку двигаться», — сказал Костомаров в интервью RT.

Ранее Костомаров прокомментировал возвращение Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

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