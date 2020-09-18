Костомаров прокомментировал возвращение Медведевой в группу Тутберидзе

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров отреагировал на возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе.
Костомаров прокомментировал возвращение Медведевой в группу Тутберидзе
  • Reuters

«Посмотрим, что из этого выйдет, только первые старты покажут, правильным было решение Жени или нет. Но я уверен, что возвращение пойдёт ей на пользу. Этери Тутберидзе её воспитала, они прекрасно друг друга знают, плюсы и минусы. Обратная связь у них будет выстроена оптимально», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что женское катание уже ушло вперёд, а главный вопрос заключается в том, найдут ли Тутберидзе и Медведева способ конкурировать с более молодыми фигуристками.

«В том числе в группе самой Тутберидзе. Но думаю, что в любом случае переход точно пойдёт Жене в плюс», — подчеркнул Костомаров.

Медведева с 2018 по 2020 год тренировалась под руководством Брайана Орсера. 16 сентября 20-летняя спортсменка объявила, что будет работать под руководством Этери Тутберидзе, с которой тренировалась до переезда в Канаду.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, а также серебряной призёркой Олимпиады 2018 года.

Ранее Наталья Бестемьянова выразила мнение, что Медведева и Тутберидзе могли поставить друг другу условия.

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