Жена Семака рассказала, как недавно испугалась за свою жизнь

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что минувшей ночью испугалась за свою жизнь.

«Я думала, что умру этой ночью. Всё случилось неожиданно. Вечером заказала доставку еды из азиатского ресторана, суп с водорослями и кунжутом на крепком грибном бульоне, съела и почувствовала, как земля уходит из-под ног. Дома, кроме меня и детей, никого не было, Сергей с командой улетел в Екатеринбург. Добравшись до кровати, открыв окно, пыталась отчаянно соображать, что происходит», — написала Анна в своём Instagram.

По её словам, сначала она провела параллели с ситуацией с Алексеем Навальным, но затем подумала, что отравилась грибами. Ещё одной версией её плохого состояния был сердечный приступ.

«Утро минувшего дня началось со стрессовой ситуации, по дороге на работу я почувствовала себя так, будто из меня вынули позвоночник. К обеду хотелось лечь на асфальт, попросить кого-то отвезти меня в тихое безопасное место и спрятаться в шкафу. Несколько раз я повторила опасные слова, от которых отреклась давным-давно», — добавила Анна Семак.

Как потом выяснила супруга тренера, у неё произошла паническая атака.

«Эту маленькую смерть я организовала себе сама, силой намерения, изъявив желание откланяться раньше времени. К утру всё прошло, осталась дурнота, как от похмелья, и ценный опыт. Мой путь — это путь созидания, благодарности и любви, а жалобы, нытьё, осуждение, позиция жертвы, бессильно свесившей лапки, неминуемо приведут в погибель», — заключила Анна.

Ранее сын Семака Илья признался, что был взбешён, когда пересёкся с новой женой отца.