Жена Семака рассказала, как недавно испугалась за свою жизнь
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«Я думала, что умру этой ночью. Всё случилось неожиданно. Вечером заказала доставку еды из азиатского ресторана, суп с водорослями и кунжутом на крепком грибном бульоне, съела и почувствовала, как земля уходит из-под ног. Дома, кроме меня и детей, никого не было, Сергей с командой улетел в Екатеринбург. Добравшись до кровати, открыв окно, пыталась отчаянно соображать, что происходит», — написала Анна в своём Instagram.
По её словам, сначала она провела параллели с ситуацией с Алексеем Навальным, но затем подумала, что отравилась грибами. Ещё одной версией её плохого состояния был сердечный приступ.
«Утро минувшего дня началось со стрессовой ситуации, по дороге на работу я почувствовала себя так, будто из меня вынули позвоночник. К обеду хотелось лечь на асфальт, попросить кого-то отвезти меня в тихое безопасное место и спрятаться в шкафу. Несколько раз я повторила опасные слова, от которых отреклась давным-давно», — добавила Анна Семак.
Как потом выяснила супруга тренера, у неё произошла паническая атака.
«Эту маленькую смерть я организовала себе сама, силой намерения, изъявив желание откланяться раньше времени. К утру всё прошло, осталась дурнота, как от похмелья, и ценный опыт. Мой путь — это путь созидания, благодарности и любви, а жалобы, нытьё, осуждение, позиция жертвы, бессильно свесившей лапки, неминуемо приведут в погибель», — заключила Анна.
Ранее сын Семака Илья признался, что был взбешён, когда пересёкся с новой женой отца.