Сын Семака: был взбешён, когда пересеклись с новой женой отца

Сын главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака от первого брака Илья рассказал, как переживал развод родителей и насколько трудно ему далось знакомство с новой семьёй отца.

По его словам, ему было очень тяжело после развода родителей и сначала он воспринимал отца как предателя, хотя его мама вставала на защиту бывшего мужа.

«Потом мнение изменилось: осознаю, что в такой ситуации виноваты оба родителя. Что было самым сложным в разводе родителей? Привыкнуть к тому, что отца в моей жизни стало очень мало. До этого его было много, а потом вообще как будто не стало. Если раньше мы виделись шесть дней в неделю, то после развода — раз в месяц. Была ревность к его новой семье. До 13 лет я вообще не хотел ни общаться, ни знакомиться с его женой и детьми», — цитирует Илью Sport24.

Он отметил, что отношение к новой семье отца менялось постепенно, хотя он долго не хотел ни с кем общаться, а раньше всех он начал общаться с братом Семёном.

«После игры мы как-то пересеклись с Анной и их дочкой Майей. Не знаю, случайно или специально так получилось, но я был просто взбешён. До такой степени не хотел знакомиться. Сейчас с Майей общаемся, иногда переписываемся в Instagram. У нас очень хорошие отношения. Да и со всеми братьями и сёстрами всё позитивно, но общаемся немного. Осознание того, что мы родственники, есть, но связь ощущается слабее, чем между родными братьями и сёстрами», — добавил Илья.

Сергей Семак развёлся с первой женой Светланой в 2007 году. Со второй супругой Анной он воспитывает семерых детей.

Ранее Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Арсеналом».