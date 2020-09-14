Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Арсеналом»
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«Хороший первый тайм в нашем исполнении. После перерыва мы утратили интенсивность и позволили сопернику перехватить инициативу. У «Арсенала» были хорошие подходы и удары, один из них стал голом. Дальше игра была нервной, но смогли довести дело до победы. Это психология. Когда первый тайм удаётся, это иногда расслабляет. Но и соперник стал играть интенсивнее. Потому потеряли инициативу. Непростая, но заслуженная победа», — сказал Семак после матча.
Благодаря победе «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ.
Ранее сообщалось, что гол Дзюбы помог «Зениту» победить «Арсенал» и выйти на первое место в РПЛ.