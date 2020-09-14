Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хороший первый тайм в нашем исполнении. После перерыва мы утратили интенсивность и позволили сопернику перехватить инициативу. У «Арсенала» были хорошие подходы и удары, один из них стал голом. Дальше игра была нервной, но смогли довести дело до победы. Это психология. Когда первый тайм удаётся, это иногда расслабляет. Но и соперник стал играть интенсивнее. Потому потеряли инициативу. Непростая, но заслуженная победа», — сказал Семак после матча.

Благодаря победе «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Ранее сообщалось, что гол Дзюбы помог «Зениту» победить «Арсенал» и выйти на первое место в РПЛ.