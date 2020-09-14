Гол Дзюбы помог «Зениту» победить «Арсенал» и выйти на первое место в РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:1.

В первом тайме в составе сине-бело-голубых отличились Андрей Мостовой и Артём Дзюба на 25-й и 31-й минутах. После перерыва гости отыграли один гол усилиями Юрия Ковалёва (61-я), а в конце игры Александр Ерохин (86-я) установил окончательный счёт.

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 16 очков и возглавили турнирную таблицу. «Арсенал» с пятью очками находится на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Спартак» (3:1) и нанёс команде Доменико Тедеско первое поражение в сезоне.