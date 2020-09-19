Сливко отметила плюсы работы с новым тренером женской сборной по биатлону Шашиловым

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Победительница индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени Виктория Сливко отметил вклад нового старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова в её успех.
Сливко отметила плюсы работы с новым тренером женской сборной по биатлону Шашиловым
  • © Наталья Горшкова
  • РИА Новости

«Тренироваться под его руководством я начала в июле, но общаться начали ещё раньше, до сбора команды. Во время пандемии он был на связи с моим личным тренером, о моей подготовке он знал всё. В команду он меня взял с надеждой, что я смогу выполнить всю нагрузку. В принципе, я его не подвела — выполняла все тренировки так, как он говорил. И вот результат. Хочу поблагодарить его за эту плодотворную работу», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов пропустит индивидуальную гонку на ЧР из-за проблем с локтем.

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