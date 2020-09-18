Логинов пропустит индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону

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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустит индивидуальную гонку на старте летнего чемпионата России в Тюмени.
Логинов пропустит индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам личного тренера Логинова Александра Касперовича, которые передаёт ТАСС, такое решение было принято, чтобы не подвергать излишним нагрузкам локоть, о болях в котором прежде сообщал сам спортсмен.

«Желание выступать у него есть, состояние тоже хорошее, подготовка идёт нормально, но руку пока лучше поберечь. Завтра он проведёт тренировку, после которой станет понятно, сможет ли он побежать спринт», — добавил специалист.

Летний чемпионат России пройдёт 19—22 сентября.

Ранее сообщалось, что Екатерина Юрлова-Перхт и Дмитрий Малышко пропустят летний ЧР по биатлону.

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