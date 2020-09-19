СМИ: Бывший агент Левандовски обвинил футболиста в мошенничестве
- Reuters
Как сообщает Der Spiegel, к игроку подал иск его бывший агент Цезари Кухарски. Он требует компенсацию в размере €9 млн.
Левандовски якобы незаконно вывел средства компании RL Management и использовал их в личных целях. Сам польский форвард назвал иск необоснованным и обвинил Кухарски в попытке шантажа.
Если верить СМИ, некие документы свидетельствуют о том, что сумма поступила на счёт игрока в Польше, возможно, в обход немецких налоговых органов.
Ранее стало известно, что «Бавария» забила восемь мячей «Шальке» в первом матче сезона Бундеслиги.