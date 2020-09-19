СМИ: Бывший агент Левандовски обвинил футболиста в мошенничестве

Звезду мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски обвинили в мошенничестве.

Как сообщает Der Spiegel, к игроку подал иск его бывший агент Цезари Кухарски. Он требует компенсацию в размере €9 млн.

Левандовски якобы незаконно вывел средства компании RL Management и использовал их в личных целях. Сам польский форвард назвал иск необоснованным и обвинил Кухарски в попытке шантажа.

Если верить СМИ, некие документы свидетельствуют о том, что сумма поступила на счёт игрока в Польше, возможно, в обход немецких налоговых органов.

Ранее стало известно, что «Бавария» забила восемь мячей «Шальке» в первом матче сезона Бундеслиги.