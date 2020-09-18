Министр спорта МО заявил, что три футболиста «Химок» выглядят достойно, а остальные в команде по ошибке
- РИА Новости
«Аршак Корян, Идову и Лантратов — молодцы. Привлечение остальных игроков — это огромные ошибки и просчёты спортивного директора, футболисты просто не играют. Мы не будем делать на эмоциях никаких шагов. Как я уже сказал, в понедельник мы спокойно садимся, разбираемся по фамилиям и после этого скажем, кто будет спортивным директором, кто — тренером», — приводит слова Терюшкова ТАСС.
«Химки» за восемь сыгранных туров РПЛ не одержали ни одной победы. В послужном списке команды три ничьих и пять поражений.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» забил «Химкам» семь мячей в матче РПЛ.