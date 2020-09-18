Авербух считает, что возвращение Медведевой к Тутберидзе подходит для сюжета фильма

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух высказался о возвращении фигуристки Евгении Медведевой в группу к тренеру Этери Тутберидзе.
Авербух считает, что возвращение Медведевой к Тутберидзе подходит для сюжета фильма
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Я считаю, что это очень правильное и разумное решение. Считаю, что это очень красиво для сценария большого кинофильма. Единственное, что я добавил бы, чтобы в этом фильме, как во всех голливудских и в наших фильмах, которые мы прекрасно научились делать, в конце была какая-то очень знаковая победа... Это очень большая спортсменка и очень большой тренер. И очень здорово, что они сейчас вместе. Желаю им только удачи», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Он отметил, что у Тутберидзе своя система подготовки, которая уже известна Медведевой. По его мнению, это может сыграть важную роль.

«Этери Георгиевна и Женя будут ставить перед собой большие цели», — добавил Авербух.

Медведева с 2018 по 2020 год тренировалась под руководством Брайана Орсера. 16 сентября 20-летняя спортсменка объявила, что будет работать под руководством Этери Тутберидзе, с которой тренировалась до переезда в Канаду.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, а также серебряной призёркой Олимпиады 2018 года.

Ранее Авербух рассказал о дебюте Алины Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода».

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