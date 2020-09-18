Авербух рассказал о дебюте Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух рассказал о дебюте российской фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».
Авербух рассказал о дебюте Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»
  • РИА Новости

«Работа ведущей — огромный труд, который требует развития речи, кругозора, разнообразия посылов. Только дилетантам кажется, что любой может взять микрофон и вызывать на старт. Мне нравится, что Алина во всём перфекционист, который предъявляет к себе максимальные требования... Сегодня, на съёмках второго эпизода, был значительный прогресс, мы сделали работу над ошибками и дали возможность Алине больше говорить — ищем баланс, чтобы она развивалась, как это было и с Женей Медведевой», — цитирует Авербуха Sport24.

По его словам, спортсменка готова прогрессировать и работает над собой и вне кадра. Он также отметил, что очень рад её поведению на съёмках.

«Она готова солировать, ей просто нужна поддержка», — добавил Авербух.

Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России, но отказалась от выступления на контрольных прокатах национальной команды, которые прошли 12—13 сентября в Москве. 18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также побеждала на чемпионате мира и первенстве Европы.

Ранее Авербух заявил, что все ждут возвращения Загитовой на лёд.

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