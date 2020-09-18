Шлеменко будет секундантом Сарнавского в бою за титул ACA в лёгком весе

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко станет секундантом Александра Сарнавского в бою с Абдул-Азизом Абдулвахабовым за вакантный титул чемпиона Absolute Championship Akhmat в лёгком весе на турнире ACA 111.

Об этом сообщает пресс-служба ACA.

«Абдул-Азиз хороший, сильный соперник, бывший чемпион — и это уже говорит за него. В его арсенале отличная ударная техника рук, борцовские навыки — он хорошо чувствует борьбу, хорошо борется и защищается. Самое главное его преимущество — у него есть опыт работы в пятираундовых боях. Поэтому в подготовке особое внимание мы уделили работе над выносливостью, чтоб не было проблем в пятираундовом бою. Но также усилили все аспекты: работали над борьбой, боксом, ударами ногами и так далее. Мы работали над всем, чтобы быть готовыми ко всему», — рассказал Шлеменко о подготовке своего ученика.

Турнир пройдёт 19 сентября в Москве.

В активе 31-летнего Абдулвахабова 17 побед при двух поражениях в ММА. В послужном списке 31-летнего Сарнавского 37 побед при семи поражениях.

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