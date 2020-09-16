Исмаилов предложил заменить ринг-гёрл на Дзюбу в своём следующем бою

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов выразил желание, чтобы в его следующем поединке роль ринг-гёрл — девушки, которая выносит таблички с номером раунда, — исполнил футболист сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба.
Исмаилов предложил заменить ринг-гёрл на Дзюбу в своём следующем бою
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«Хочу ли, чтобы в роли ринг-гёрл выступила Бузова? Нет! Я вообще за ринг-мена. Это же бой! Пусть будет какой-то заряженный мужик. Футболист какой-нибудь? Что-то такое. Дзюба, например. Мы порешаем с Дзюбой, как только познакомимся», — сказал Исмаилов в эфире «Матч ТВ».

В последнем своём поединке, который прошёл 24 июля на турнире АСА 107 в Сочи, Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко.

Ранее Исмаилов сделал прогноз на бой Нурмагомедов — Гэтжи.

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