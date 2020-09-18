Газизов: Кокорин точно не болел коронавирусом

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов опроверг предположения о том, что нападающий команды Александр Кокорин мог быть болен коронавирусом.

«Я не знаю, болела ли у него жена, но Саша Кокорин не болел. Я это знаю точно. Я не знаю, что там пишут и публикуют в Telegram-каналах, что якобы он мог заразиться «короной» от жены, поэтому пропускал начало сезона, но я могу констатировать про Сашу. Мы, согласно регламенту, проходим все процедуры и тесты на COVID-19. Тьфу-тьфу-тьфу, у нас нет «короны», — цитирует Газизова Sport24.

Кокорин перешёл в «Спартак» этим летом и пропустил первые шесть туров Российской премьер-лиги из-за травмы. На данный момент он провёл два матча в составе красно-белых и отметился одной результативной передачей.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что Кокорин не болел COVID-19 после того, как его жена призналась в Instagram, что переболела вирусом.