В «Спартаке» сообщили, что Кокорин не болел COVID-19

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что нападающий клуба Александр Кокорин не болел коронавирусной инфекцией.

«Надо спросить у Дарьи, когда она переболела коронавирусом, но это точно не касается периода Кокорина в «Спартаке». Он постоянно сдавал тесты, залечивал травму и тренировался в зале с нашими тренерами по физподготовке. Он не был в изоляции, мы периодически снимали его для клубных каналов, он присутствовал на матчах, этому есть подтверждение. Мы его не скрывали», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Кокорин перешёл в «Спартак» этим летом и пропустил первые шесть туров Российской премьер-лиги из-за травмы. На данный момент он провёл два матча в составе красно-белых и отметился одной результативной передачей.

Ранее жена Кокорина заявила, что переболела коронавирусом.