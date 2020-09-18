Жена Кокорина заявила, что переболела коронавирусом

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Дарья Валитова, супруга нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, сообщила, что переболела коронавирусом.
Жена Кокорина заявила, что переболела коронавирусом
  • @fcsm_official
  • Instagram

Один из подписчиков Дарьи в Instagram задал ей вопрос, болела ли она коронавирусом. 

«Да. И выработала достаточно хорошие антитела», — ответила Валиева в сториз.

Кокорин перешёл в «Спартак» этим летом и пропустил первые шесть туров Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за травмы. На данный момент он провёл два матча в составе красно-белых и отметился одной результативной передачей.

Ранее РПЛ подтвердила отмену матча «Ростов» — «Ротор» из-за коронавируса.

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