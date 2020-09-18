Жена Кокорина заявила, что переболела коронавирусом
- @fcsm_official
Один из подписчиков Дарьи в Instagram задал ей вопрос, болела ли она коронавирусом.
«Да. И выработала достаточно хорошие антитела», — ответила Валиева в сториз.
Кокорин перешёл в «Спартак» этим летом и пропустил первые шесть туров Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за травмы. На данный момент он провёл два матча в составе красно-белых и отметился одной результативной передачей.
Ранее РПЛ подтвердила отмену матча «Ростов» — «Ротор» из-за коронавируса.