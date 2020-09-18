«Майами» увеличил преимущество в серии с «Бостоном» в финале Востока плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Майами Хит» обыграл «Бостон Селтикс» во втором матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Майами» увеличил преимущество в серии с «Бостоном» в финале Востока плей-офф НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 106:101.

В составе «Хит» 25 очков набрал разыгрывающий Горан Драгич, а также дабл-даблом из 21 очка и 10 подборов отметился его одноклубник Эдрис Адебайо. У «Селтикс» 23 балла в свой актив записал Кемба Уокер.

Таким образом, «Майами» увеличил преимущество в серии — 2:0.

Ранее сообщалось, что «Денвер Наггетс» победил «Лос-Анджелес Клипперс» и сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале Западной конференции НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить