«Майами» увеличил преимущество в серии с «Бостоном» в финале Востока плей-офф НБА
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 106:101.
В составе «Хит» 25 очков набрал разыгрывающий Горан Драгич, а также дабл-даблом из 21 очка и 10 подборов отметился его одноклубник Эдрис Адебайо. У «Селтикс» 23 балла в свой актив записал Кемба Уокер.
Таким образом, «Майами» увеличил преимущество в серии — 2:0.
Ранее сообщалось, что «Денвер Наггетс» победил «Лос-Анджелес Клипперс» и сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале Западной конференции НБА.