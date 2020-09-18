«Майами» увеличил преимущество в серии с «Бостоном» в финале Востока плей-офф НБА

«Майами Хит» обыграл «Бостон Селтикс» во втором матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 106:101.

В составе «Хит» 25 очков набрал разыгрывающий Горан Драгич, а также дабл-даблом из 21 очка и 10 подборов отметился его одноклубник Эдрис Адебайо. У «Селтикс» 23 балла в свой актив записал Кемба Уокер.

Таким образом, «Майами» увеличил преимущество в серии — 2:0.

Ранее сообщалось, что «Денвер Наггетс» победил «Лос-Анджелес Клипперс» и сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале Западной конференции НБА.