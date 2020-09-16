«Денвер» победил «Клипперс» и сыграет с «Лейкерс» в финале Западной конференции НБА

Короткая ссылка
«Денвер Наггетс» взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Денвер» победил «Клипперс» и сыграет с «Лейкерс» в финале Западной конференции НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 104:89.

Самым результативным игроком в составе «Наггетс» стал Джамал Маррей, который набрал 40 очков. Его партнёр по команде Никола Йокич оформил трипл-дабл из 16 очков, 22 подборов и 13 передач. У «Клипперс» 20 очков в свой актив записал Монтрез Харрелл.

Таким образом, «Денвер» выиграл серию со счётом 4:3, изначально уступая в ней 1:3. «Наггетс» вышел в финал Западной конференции, в котором сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что «Майами Хит» в овертайме обыграл «Бостон Селтикс» в первом матче финала Восточной конференции НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить