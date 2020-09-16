«Денвер» победил «Клипперс» и сыграет с «Лейкерс» в финале Западной конференции НБА

«Денвер Наггетс» взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 104:89.

Самым результативным игроком в составе «Наггетс» стал Джамал Маррей, который набрал 40 очков. Его партнёр по команде Никола Йокич оформил трипл-дабл из 16 очков, 22 подборов и 13 передач. У «Клипперс» 20 очков в свой актив записал Монтрез Харрелл.

Таким образом, «Денвер» выиграл серию со счётом 4:3, изначально уступая в ней 1:3. «Наггетс» вышел в финал Западной конференции, в котором сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что «Майами Хит» в овертайме обыграл «Бостон Селтикс» в первом матче финала Восточной конференции НБА.