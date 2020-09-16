«Майами» в овертайме обыграл «Бостон» в первом матче финала Восточной конференции НБА

«Майами Хит» в овертайме одержал победу над «Бостон Селтикс» в первом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 117:114.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Горан Драгич, набравший 29 очков. Его партнёр по команде Джей Краудер записал в свой актив 22 очка.

У «Селтикс» дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов набрал Джейсон Тейтум, а также 23 очка набрал Маркус Смарт.

Таким образом, «Майами» повёл в серии — 1:0.

Ранее сообщалось, что «Денвер» обыграл «Клипперс» в плей-офф НБА.