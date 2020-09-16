«Майами» в овертайме обыграл «Бостон» в первом матче финала Восточной конференции НБА
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 117:114.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Горан Драгич, набравший 29 очков. Его партнёр по команде Джей Краудер записал в свой актив 22 очка.
У «Селтикс» дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов набрал Джейсон Тейтум, а также 23 очка набрал Маркус Смарт.
Таким образом, «Майами» повёл в серии — 1:0.
Ранее сообщалось, что «Денвер» обыграл «Клипперс» в плей-офф НБА.