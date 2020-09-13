«Денвер» обыграл «Клипперс» в плей-офф НБА

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В шестом матче серии полуфинала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» одержали победу над «Лос-Анджелес Клипперс».
«Денвер» обыграл «Клипперс» в плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в комплексе «И-Эс-Пи-Эн Уайд Уорлд оф Спортс» в пригороде Орландо, завершилась победой «Денвера» со счётом 111:98.

В составе «Наггетс» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 34 очка, собравший 14 подборов и отдавший семь передач. 

У «Клипперс» 33 очка и шесть ассистов на счету Пола Джорджа.

Счёт в серии стал 3:3. Участник финала Западной конференции определится в седьмом матче между этими соперниками.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» готов обменять лучшего бомбардира НБА Хардена.

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