«Денвер» обыграл «Клипперс» в плей-офф НБА
- Reuters
- © Kim Klement-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая в комплексе «И-Эс-Пи-Эн Уайд Уорлд оф Спортс» в пригороде Орландо, завершилась победой «Денвера» со счётом 111:98.
В составе «Наггетс» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 34 очка, собравший 14 подборов и отдавший семь передач.
У «Клипперс» 33 очка и шесть ассистов на счету Пола Джорджа.
Счёт в серии стал 3:3. Участник финала Западной конференции определится в седьмом матче между этими соперниками.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон» готов обменять лучшего бомбардира НБА Хардена.