Источник: «Хьюстон» готов обменять лучшего бомбардира НБА Хардена

Руководство «Хьюстон Рокетс» рассмотрит возможность обмена лучшего баскетболиста команды — Джеймса Хардена.

Об этом сообщает The Athletic. У команды из Техаса нет достаточного места в платёжной ведомости для усиления состава. В этих условиях менеджмент клуба изучит возможность обмена Хардена.

В составе «Хьюстона» 31-летний защитник в 2018 году стал MVP сезона. В регулярном чемпионате сезона-2019/20 он принял участие в 68 встречах, набирая 34,3 очка, собирая 6,6 подбора и совершая 7,5 передачи. Харден стал самым результативным игроком сезона третий раз подряд.

Ранее «Лейкерс» разгромил «Хьюстон» и вышел в финал Западной конференции НБА.