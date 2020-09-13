Источник: «Хьюстон» готов обменять лучшего бомбардира НБА Хардена

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Руководство «Хьюстон Рокетс» рассмотрит возможность обмена лучшего баскетболиста команды — Джеймса Хардена.
Источник: «Хьюстон» готов обменять лучшего бомбардира НБА Хардена
  • Reuters

Об этом сообщает The Athletic. У команды из Техаса нет достаточного места в платёжной ведомости для усиления состава. В этих условиях менеджмент клуба изучит возможность обмена Хардена. 

В составе «Хьюстона» 31-летний защитник в 2018 году стал MVP сезона. В регулярном чемпионате сезона-2019/20 он принял участие в 68 встречах, набирая 34,3 очка, собирая 6,6 подбора и совершая 7,5 передачи. Харден стал самым результативным игроком сезона третий раз подряд.

Ранее «Лейкерс» разгромил «Хьюстон» и вышел в финал Западной конференции НБА.

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