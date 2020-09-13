«Лейкерс» разгромил «Хьюстон» и вышел в финал Западной конференции НБА
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Встреча завершилась со счётом 119:96.
В составе победителей дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов оформил Леброн Джеймс. Его партнёр по команде Энтони Дэвис отметился дабл-даблом из 13 очков и 11 подборов.
У «Рокетс» 30 очков набрал Джеймс Харден.
Таким образом, «Лейкерс» выиграл серию со счётом 4:1 и стал первым финалистом Западной конференции плей-офф НБА.
Ранее сообщалось, что «Денвер Наггетс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» и сократил отставание в серии 1/2 финала плей-офф НБА на Западе.