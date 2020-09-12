«Денвер» обыграл «Клипперс» и сократил отставание в серии 1/2 финала плей-офф НБА на Западе

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» установил уникальное достижение в истории плей-офф НБА.

«Денвер Наггетс» победил «Лос-Анджелес Клипперс» в пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Западной конференции.

Итог матча — 111:105. «Денвер» сократил отставание в серии, 2-3.

Самым результативным игроком встречи оказался форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 36 очков, а также сделавший девять подборов и четыре передачи.

Следующий матч серии состоится 13 сентября.

Ранее сообщалось, что «Торонто» сложил с себя полномочия чемпиона НБА, уступив «Бостону».