«Торонто» сложил с себя полномочия чемпиона НБА, уступив «Бостону»

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«Бостон Селтикс» победил «Торонто Рэпторс» в седьмом матче полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Восточной конференции и вышел в решающую стадию розыгрыша.
«Торонто» сложил с себя полномочия чемпиона НБА, уступив «Бостону»
  • Reuters

Игра завершилась со счётом 92:87. Таким образом, «Торонто» сложил с себя полномочия чемпиона.
Самым результативным игроком встречи стал игрок «Бостона» Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл: 29 очков и 12 подборов. У «Торонто» лучшую результативность показал Фред Ванвлит. В его активе 20 зачётных баллов.

В финальной серии «Селтикс» встретятся с «Майами Хит».

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» установил уникальное достижение в истории плей-офф НБА.

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