«Торонто» сложил с себя полномочия чемпиона НБА, уступив «Бостону»

«Бостон Селтикс» победил «Торонто Рэпторс» в седьмом матче полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Восточной конференции и вышел в решающую стадию розыгрыша.

Reuters