«Торонто» сложил с себя полномочия чемпиона НБА, уступив «Бостону»
- Reuters
Игра завершилась со счётом 92:87. Таким образом, «Торонто» сложил с себя полномочия чемпиона.
Самым результативным игроком встречи стал игрок «Бостона» Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл: 29 очков и 12 подборов. У «Торонто» лучшую результативность показал Фред Ванвлит. В его активе 20 зачётных баллов.
В финальной серии «Селтикс» встретятся с «Майами Хит».
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» установил уникальное достижение в истории плей-офф НБА.