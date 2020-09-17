Новиков — о поражении от «Локомотива»: мы безобразно сыграли в обороне
- РИА Новости
«Матч проходил с нашим преимуществом. «Локомотив» играл от своих сильных сторон — компактности в обороне и быстрого перехода к атаке. Они выжали максимум, а мы свои моменты не использовали. Кроме того, безобразно сыграли в обороне, потому проиграли. Где-то соперник заставлял это делать, где-то сами ошибались», — сказал Новиков после матча.
Также главный тренер «Динамо» опроверг предположение, что его подопечные недооценили соперника.
«Недооценка — это глупости. Конечно же, её не было. Мы серьёзно отнеслись к «Локомотиву». Это хорошая команда, которая здорово переходит от обороны к атаке. О недооценке говорить не стоит», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что «Динамо» начало поиски нового главного тренера после вылета из ЛЕ.