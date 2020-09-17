Президент КХЛ заявил, что все клубы лиги укладываются в потолок зарплат

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о ситуации с потолком зарплат в лиге.
Президент КХЛ заявил, что все клубы лиги укладываются в потолок зарплат
  • РИА Новости

«На данный момент клубы чётко подошли. Мы на предсезонке указывали, что у кого-то превышение потолка. Но клубы перезаключили контракты, в частности «Ак Барс», и на данный момент нет никаких нарушений. На данный момент всё чётко. Есть клубы, которые недотягивают до пола зарплат. Но пол мы будем подсчитывать на окончание сезона, потому что кто-то ждёт хороших игроков. Они до конца сезона могут заключить какие-то контракты, чтобы дотянуть до пола», — приводит слова Морозова РИА Новости.

В сезоне-2020/21 потолок зарплат составит 900 млн рублей.

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