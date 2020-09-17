СМИ: Президенту «Барселоны» Бартомеу вынесут вотум недоверия

Президенту испанского футбольного клуба «Барселона» Хосепу Бартомеу будет вынесен вотум недоверия.

Как сообщает Marca, для запуска процедуры вынесения вотума недоверия необходимо было собрать 16 521 подпись. В итоге было собрано порядка 18 тыс., и следующим шагом должна стать проверка клубом точного количества подписей, поле чего должен начаться процесс проведения референдума.

Если две трети голосов будут за отставку Бартомеу, то он будет вынужден сложить свои полномочия, после чего будут назначены новые выборы президента «Барселоны».

57-летний Бартомеу занимает пост президента «Барселоны» с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Рональду Куману запрещено находиться на тренерской скамейке «Барселоны».