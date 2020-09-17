СМИ: Куману запрещено находиться на тренерской скамейке «Барселоны»
- Reuters
По этой причине наставнику, возможно, придётся наблюдать за первыми играми «Барсы» в сезоне с трибуны. Как сообщает COPE, клуб до сих пор не решил вопрос о досрочном расторжении контракта с Кике Сетьеном, который намерен получить неустойку.
Пока разногласия не будут урегулированы, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не сможет зарегистрировать Кумана в качестве наставника «Барселоны». Также клубу нельзя будет оформить трансфер любого игрока.
Ранее стало известно, что Франк де Бур может возглавить сборную Нидерландов, которую покинул Куман.