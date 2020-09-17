СМИ: Куману запрещено находиться на тренерской скамейке «Барселоны»

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пока не может присутствовать на скамейке своей команды в официальных матчах.
СМИ: Куману запрещено находиться на тренерской скамейке «Барселоны»
  • Reuters

По этой причине наставнику, возможно, придётся наблюдать за первыми играми «Барсы» в сезоне с трибуны. Как сообщает COPE, клуб до сих пор не решил вопрос о досрочном расторжении контракта с Кике Сетьеном, который намерен получить неустойку.

Пока разногласия не будут урегулированы, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не сможет зарегистрировать Кумана в качестве наставника «Барселоны». Также клубу нельзя будет оформить трансфер любого игрока.

Ранее стало известно, что Франк де Бур может возглавить сборную Нидерландов, которую покинул Куман.

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