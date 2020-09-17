СМИ: Де Бур может возглавить сборную Нидерландов

Бывший наставник «Аякса», «Интера» и «Кристал Пэлас» Франк де Бур может стать новым главным тренером сборной Нидерландов.

По сведениям De Telegraaf, Королевский футбольный союз уже провёл переговоры со специалистом. Контракт с де Буром хотят заключить до очередных матчей Лиги наций. Должность наставника сборной стала вакантной после ухода Рональду Кумана в «Барселону».

Де Бур уже входил в тренерский штаб национальной команды в 2008—2010 годах, а в период с 1990 по 2004 год провёл за неё 112 матчей, забив 13 мячей.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью назвал де Бура худшим тренером в истории АПЛ.