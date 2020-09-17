Бывший легионер «Шинника» рассказал о шоке от Ярославля в 2005 году

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Бывший игрок «Шинника» и «Крыльев Советов» Серж Бранко вспомнил о приезде в Россию.
Бывший легионер «Шинника» рассказал о шоке от Ярославля в 2005 году
  • Reuters

Как отметил камерунец, его обманули, сказав, что «Шинник» базируется в Москве, а не в Ярославле.

«Я был шокирован, когда в 2005 году прилетел в Россию. Мы весь день ехали на машине от Москвы до Ярославля. Уже на следующий день я плакал и мечтал о возвращении в Германию. Не хочу ничего плохого сказать про этот город, но, когда я приехал, там была только одна центральная улица и один большой хороший отель. Всю неделю после переезда я даже отказывался тренироваться и есть. Пил только сгущёнку», — приводит слова Бранко Sport24.

По словам спортсмена, он мечтал играть в московском клубе и поверил своему агенту, обещавшему устроить его в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что бывший капитан сборной Камеруна Стефен Татав скончался на 58-м году жизни.

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