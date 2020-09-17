Ультрас киевского «Динамо» призвали Луческу покинуть клуб

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Болельщики киевского «Динамо» в очередной раз выступили против главного тренера команды Мирчи Луческу.
Ультрас киевского «Динамо» призвали Луческу покинуть клуб
  • © Алексей Филиппов/РИА Новости

Как уточняется в заявлении фанатов, опубликованном в Telegram-канале «WBC | Ультрас Динамо», победы киевлян не изменят их отношения к «позорному назначению тренера».

«Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов. Мы не примем Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного — чтобы он ушёл из «Динамо»!» — сообщается в заявлении.

Ранее стало известно, что киевское «Динамо» обыграло «Шахтёр» и выиграло Суперкубок Украины.

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