Киевское «Динамо» обыграло «Шахтёр» и выиграло Суперкубок Украины

В матче за Суперкубок Украины киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтёром».

Встреча, проходившая на НСК «Олимпийский» в Киеве, завершилась со счётом 3:1 в пользу «Динамо».

В составе победителей забивали Карлос де Пена, Жерсон Родригеш и Фран Соль. Единственный гол «Шахтёра» на счету Жуниора Мораеса.

Суперкубок Украины стал первым трофеем, завоёванным киевлянами под руководством нового тренера Мирчи Луческу. До этого на протяжении 12 лет своей карьеры румын тренировал «Шахтёр».

Ранее российский футбольный тренер Юрий Сёмин выразил мнение, что решение назначить Луческу в киевское «Динамо» себя оправдает.