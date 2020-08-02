Сёмин считает, что решение назначить Луческу в киевское «Динамо» себя оправдает

Российский футбольный тренер Юрий Сёмин высказал мнение о назначении румынского специалиста Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского футбольного клуба «Динамо».

«Многие не поняли решения Игоря Суркиса назначить Луческу? А я верю в это решение. Оно себя ещё оправдает и принесёт Киеву успехи. Луческу умеет работать с молодыми игроками. А у «Динамо» есть большая группа футболистов, которые выигрывали юношеский чемпионат мира. И сейчас им надо постепенно уже переходить во взрослый футбол. Луческу им в этом точно поможет», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что некоторых игроков «Динамо» сможет продать и заработать на этом деньги.

«Вспомните, как Мирча здорово работал в «Шахтёре» с молодыми бразильцами, которых потом покупали за очень серьёзные деньги. Так что Суркис всё просчитал, он смотрит в будущее», — добавил специалист, работавший в киевском «Динамо» с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что Суркис представил Луческу футболистам киевского «Динамо».