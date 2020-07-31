Суркис представил Луческу футболистам киевского «Динамо»

Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис представил игрокам нового главного тренера команды Мирчу Луческу, известного по работе с донецким «Шахтёром» и петербургским «Зенитом».

Видео презентации наставника перед командой опубликовано на YouTube-канале клуба.

«Мистер Луческу хочет трофеев. Но не для себя, а, прежде всего, для вас. Поэтому я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас прекрасно помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришёл сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду. Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и всё перекладывали на футбольное поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго», — сказал Суркис.

Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».

Ранее Борис Игнатьев выразил мнение, что недовольство фанатов киевского «Динамо» Луческу не должно влиять на руководство клуба.