Игнатьев уверен, что недовольство фанатов киевского «Динамо» Луческу не должно влиять на руководство клуба

Бывший тренер киевского «Динамо» Борис Игнатьев прокомментировал ситуацию с назначением на пост наставника клуба румынского специалиста Мирчи Луческу.

Это решение руководства «Динамо» не приветствовали фанаты бело-голубых, поскольку ранее Луческу работал в донецком «Шахтёре» и нелестно высказывался о киевлянах. В понедельник СМИ сообщили о решении тренера-легионера уйти в отставку. Однако позже в «Динамо» опровергли эту информацию.

«Я к таким ситуациям отношусь как к профессиональным моментам. Ведь люди переходят из одного предприятия в другое. Я не вижу ничего такого, что позволило бы говорить о неэтичном поведении какого-либо участника этого действа. Луческу получил предложение, и он, как тренер-профессионал, идёт исполнять свои обязанности», — цитирует Игнатьева «Р-Спорт».

По его мнению, среди болельщиков «Динамо» могут быть недовольные, но это не должно влиять на решение руководителей.

Ранее сообщалось, что Игнатьев сравнил «Зенит» и «Спартак».