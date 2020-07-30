Игнатьев уверен, что недовольство фанатов киевского «Динамо» Луческу не должно влиять на руководство клуба

Короткая ссылка
Бывший тренер киевского «Динамо» Борис Игнатьев прокомментировал ситуацию с назначением на пост наставника клуба румынского специалиста Мирчи Луческу.
Игнатьев уверен, что недовольство фанатов киевского «Динамо» Луческу не должно влиять на руководство клуба
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Это решение руководства «Динамо» не приветствовали фанаты бело-голубых, поскольку ранее Луческу работал в донецком «Шахтёре» и нелестно высказывался о киевлянах. В понедельник СМИ сообщили о решении тренера-легионера уйти в отставку. Однако позже в «Динамо» опровергли эту информацию.

«Я к таким ситуациям отношусь как к профессиональным моментам. Ведь люди переходят из одного предприятия в другое. Я не вижу ничего такого, что позволило бы говорить о неэтичном поведении какого-либо участника этого действа. Луческу получил предложение, и он, как тренер-профессионал, идёт исполнять свои обязанности», — цитирует Игнатьева «Р-Спорт».

По его мнению, среди болельщиков «Динамо» могут быть недовольные, но это не должно влиять на решение руководителей.

Ранее сообщалось, что Игнатьев сравнил «Зенит» и «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить