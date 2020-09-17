Боброва верит, что Медведева и Тутберидзе смогут найти общий язык

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о возвращении Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

Спортсменка назвала позитивным моментом тот факт, что её подруге удалось остаться в хороших отношениях с прежним наставником Брайаном Орсером. Боброва считает, что сложность заключалась в невозможности Медведевой тренироваться за границей в условиях пандемии. Канадец, в свою очередь, не мог приехать в Москву.

«Женя хочет продолжать выступать на хорошем уровне, и наставник ей просто необходим. От решения вернуться в группу Тутберидзе все могут только выиграть. Это было бы здорово. Я рада, что Женя возобновляет тренировки под руководством одного из самых сильных тренеров в мире. Я верю, что они смогут найти общий язык в тренировочном процессе, и для меня самое главное, чтобы Жене это пошло на пользу, чтобы она росла в своём профессиональном уровне и достигала новых высот», — приводит слова Бобровой РИА Новости.

В свою очередь, Тутберидзе считает, что Медведева психологически надломлена.