Боброва верит, что Медведева и Тутберидзе смогут найти общий язык

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о возвращении Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.
Боброва верит, что Медведева и Тутберидзе смогут найти общий язык
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

Спортсменка назвала позитивным моментом тот факт, что её подруге удалось остаться в хороших отношениях с прежним наставником Брайаном Орсером. Боброва считает, что сложность заключалась в невозможности Медведевой тренироваться за границей в условиях пандемии. Канадец, в свою очередь, не мог приехать в Москву.

«Женя хочет продолжать выступать на хорошем уровне, и наставник ей просто необходим. От решения вернуться в группу Тутберидзе все могут только выиграть. Это было бы здорово. Я рада, что Женя возобновляет тренировки под руководством одного из самых сильных тренеров в мире. Я верю, что они смогут найти общий язык в тренировочном процессе, и для меня самое главное, чтобы Жене это пошло на пользу, чтобы она росла в своём профессиональном уровне и достигала новых высот», — приводит слова Бобровой РИА Новости.

В свою очередь, Тутберидзе считает, что Медведева психологически надломлена.

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