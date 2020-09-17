Тутберидзе считает, что Медведева психологически надломлена

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о возвращении Евгении Медведевой в свою группу.
Тутберидзе считает, что Медведева психологически надломлена
  • globallookpress.com

В 2018 году спортсменка ушла к Брайану Орсеру, а 16 сентября стало известно о её переходе обратно.

«Мне почему-то кажется, что Медведева психологически сейчас немного надломлена, поэтому, честно говоря, хочется помочь ей обрести и физическую форму на льду, чтобы она могла показывать своё катание, и чтобы она чувствовала себя комфортнее», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Медведева поблагодарила Орсера за годы совместной работы.

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