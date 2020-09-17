Источник: Куман получил отказ от руководства «Барселоны» на покупку Лукаку
- Reuters
Об этом сообщает Mundo Deportivo. В лице Лукаку Куман видел замену Луису Суаресу на острие атаки сине-гранатовых. Но руководство «Барселоны» отклонило предложение голландского тренера, сославшись на нехватку средств — клуб потерпел большие убытки на фоне пандемии коронавируса.
Лукаку выступал под руководством Кумана в английском «Эвертоне» в сезоне-2016/17. Тогда бельгиец забил 27 мячей и отдал семь результативных передач во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Месси уговаривает Суареса остаться в «Барселоне».