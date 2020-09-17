СМИ: Месси уговаривает Суареса остаться в «Барселоне»

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси пытается уговорить своего одноклубника Луиса Суареса не покидать команду в летнее трансферное окно,
СМИ: Месси уговаривает Суареса остаться в «Барселоне»
  • Reuters

Об этом сообщает AS. 33-летний уругваец близок к уходу из «Барселоны», однако Месси не хочет расставаться с другом, с которым они играют вместе с 2014 года.

Аргентинец и сам был близок к уходу из «Барселоны» этим летом, уведомив руководство о намерении разорвать контракт. Однако Месси сделал запрос после 10 июня. Именно до этой даты аргентинец имел право разорвать контракт в одностороннем порядке.

Ранее Пьянич взял игровой номер Иньесты для выступлений за «Барселону».

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