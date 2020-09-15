Пьянич взял игровой номер Иньесты для выступлений за «Барселону»

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Боснийский полузащитник Миралем Пьянич определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонскую «Барселону».
Пьянич взял игровой номер Иньесты для выступлений за «Барселону»
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Как стало известно на официальной презентации 30-летнего игрока, он будет выступать под номером «8».

Прежде под этим номером в «Барселоне» выступали такие прославленные игроки как Андерс Иньеста, Людовик Жюли, Филипп Коку, Хосеп Гвардиола, Бернд Шустер и другие.

Пьянич перешёл в «Барселону» из туринского «Ювентуса», за который выступал с 2016 года и записал в свой актив 22 гола и 36 голевых передач в 170 матчах.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси остался капитаном «Барселоны».

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