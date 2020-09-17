Соболев поддержал Кокорина, не забившего в матче Кубка России с «Родиной»

Форвард «Спартака» Александр Соболев выразил уверенность, что его партнёр по команде Александр Кокорин, не сумевший забить гол в матче Кубка России против «Родины» (5:1), откроет счёт забитым мячам за москвичей в ближайших матчах.

«Ничего страшного, Кокорин забьёт в следующем матче. Он большой игрок, но попал в новую команду, в некоторых моментах ещё не до конца нас понимает. Во втором тайме я ему сильно отдал мяч и вратарь забрал. Если бы я отдал нормальный пас, он бы забил. Так что дело не только в нём, а и в нас», — цитирует Соболева «Спорт-экспресс».

Александр Кокорин перешёл в «Спартак» в нынешнее трансферное окно на правах свободного агента из «Зенита». 29-летний форвард в первых двух матчах за новый клуб не сумел отметиться забитыми мячами.

Ранее Тедеско прокомментировал о победе над «Родиной».