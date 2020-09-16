Тедеско — о победе над «Родиной»: мы сделали свою работу

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды в матче первого тура группового этапа Кубка России с «Родиной» (5:1).

«Мы сделали свою работу. Важно было забить быстрый мяч, держать высокий уровень игры. Нужно отдать должное «Родине» — молодая команда, молодые ребята бились до конца. Забили мы сегодня много, а могли ещё больше. В конце дали поиграть молодым футболистам. Сегодня было много позиционных атак, но они проходили и в прошлых матчах. Наверное, в первом тайме были слишком терпеливы. Но во втором всё было получше», — сказал Тедеско после матча.

Ранее сообщалось, что гол Урунова помог «Спартаку» разгромить «Родину».