Орсер не собирается страдать, если Тутберидзе поменяет программы Медведевой

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Бывший тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что готов к сотрудничеству с Этери Тутберидзе, но не будет сильно страдать, если российский специалист решит изменить программы фигуристки.
Орсер не собирается страдать, если Тутберидзе поменяет программы Медведевой
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Я со своей стороны открыт для любого вида сотрудничества. Что касается противоположной стороны, лучше адресовать подобный вопрос Этери и её коллегам. Мне кажется, такое сотрудничество могло бы получиться не только любопытным, но и захватывающим», — заявил Орсер в диалоге с RT.

Также канадский специалист добавил, что не будет горевать, если штаб Этери Тутберидзе решит поменять уже накатанные программы его бывшей подопечной.

«Я не настолько расстроюсь, если штаб Тутберидзе поменяет программы Медведевой, чтобы глубоко страдать по этому поводу. Мне кажется, моё мнение на этот счёт вообще уже не должно никого волновать», — добавил канадец.

Медведева тренировалась под руководством Орсера с 2018 по 2020 год. 16 сентября 2020 года фигуристка вернулась к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе. 

Ранее Орсер пожелал Медведевой здоровья.

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