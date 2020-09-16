Орсер: самое главное, чтобы Медведева была здорова

Брайан Орсер, бывший тренер фигуристки Евгении Медведевой, пожелал здоровья своей экс-подопечной, которую беспокоит травма спины.

«В мире сейчас всё в высшей степени неопределённо, соответственно, это очень сильно подавляет спортсменов в эмоциональном плане. Когда я работаю с теми, кто остался в Торонто, то пытаюсь делать всё возможное, чтобы поддерживать в фигуристах уверенность, что сезон всё-таки состоится, что обязательно будет юниорский чемпионат мира, а потом взрослый, что мы должны быть к этому готовыми. Значит, нужно продолжать тренировки, делать то, что мы всегда делали в прежней жизни. В группе спортсменам всегда проще: они видят, что не остались наедине со своими проблемами, рядом есть тренер, значит, есть кому тебя поддержать. Сохранять мотивацию, когда ты отрезан от привычного уклада, сложнее. Именно потому я совершенно не вправе рассуждать, насколько правильно сейчас поступает Женя и что из этого получится в дальнейшем. Я на её стороне и очень хочу, чтобы она была здорова. Это сейчас самое главное», — заявил Орсер в разговоре с RT.

После двух лет сотрудничества с канадским специалистом Медведева вернулась к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

Ранее Орсер выразил мнение, что Медведева сильно изменилась как фигуристка благодаря работе с Бурн.