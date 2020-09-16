Орсер считает, что Медведева сильно изменилась как фигуристка благодаря работе с Бурн

Брайан Орсер, бывший тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о её работе с канадским хореографом Шэ-Линн Бурн.

«Мы толком так и не увидели произвольную программу Жени, которую ставила Шэ-Линн Бурн. При том исполнении, что случилось на контрольных прокатах, составить о программе впечатление было сложно. На мой взгляд, это выдающаяся постановка, шедевр. Уникальным был сам процесс работы: идею программы и музыку предложила сама Медведева, а Бурн как-то сразу очень хорошо почувствовала её характер, поняла, как правильно использовать и показать внутреннюю силу спортсменки. В каком-то смысле та работа Жени с Шэ-Линн свела на «нет» всё наше расстройство по поводу неудачного выступления в чемпионате России. Вернувшись из Красноярска Женя сразу направилась в Лос-Анджелес, где живёт Бурн, чтобы начать работу над новыми программами», — рассказал Орсер RT.

Также канадский специалист считает, что Мдеведева прибавила в артистическом плане благодаря работе с Бурн.

«Не знаю, будет ли этот опыт продолжен, но могу точно сказать, что благодаря этому опыту Женя очень изменилась, как фигуристка, невероятно прибавила в артистическом плане. К этой программе, кстати, уже готовы совершенно потрясающие костюмы, так что зрелище при должном исполнении должно оказаться незабываемым. Про себя могу сказать: я определённо хотел бы увидеть Женю в этой программе», — добавил Орсер.

Ранее Орсер объяснил природу хронической травмы Медведевой со спиной.