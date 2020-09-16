Промоутер рассказал, где планирует провести реванш Поветкина с Уайтом

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Британский промоутер Эдди Хирн рассказал об организации матча-реванша между своим соотечественником Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным.
Промоутер рассказал, где планирует провести реванш Поветкина с Уайтом
  • @povetkinalexandr
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Как заявил Хирн Sky Sports, организаторы рассматривают два места проведения боя. Он может состояться на «Уэмбли Арене» и в «Альберт Холле». При этом Хирн надеется, что организаторам разрешат допустить на стадион зрителей.

Реванш между Поветкиным и Уайтом состоится 21 ноября. Первый бой соперники провели 22 августа. Победу нокаутом в пятом раунде одержал россиянин. Она принесла Поветкину титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее Уайт заявил о намерении нокаутировать Поветкина в реванше 21 ноября.

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